Нарын, Киргизия, 3 ноября 2021, 18:53 — REGNUM На крупнейшем угольном месторождении «Кара-Кече» в Киргизии сегодня, 3 ноября, произошёл обвал породы. Об этом сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций.
Инцидент случился в рабочее время — около 13:30 по местному времени.
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Оползнем накрыло экскаватор частной компании. Водитель не пострадал — в это время его не было в машине.
Сейчас на месте происшествия ведутся работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Специалисты комиссии гражданской защиты и оперативная группа районного отдела МЧС выясняют причины произошедшего.
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