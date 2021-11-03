Нарын, Киргизия, 3 ноября, 2021, 18:53 — ИА Регнум. На крупнейшем угольном месторождении «Кара-Кече» в Киргизии сегодня, 3 ноября, произошёл обвал породы. Об этом сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций.

Coal-kuzbass.ru Уголь

Инцидент случился в рабочее время — около 13:30 по местному времени.

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Оползнем накрыло экскаватор частной компании. Водитель не пострадал — в это время его не было в машине.

Сейчас на месте происшествия ведутся работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Специалисты комиссии гражданской защиты и оперативная группа районного отдела МЧС выясняют причины произошедшего.

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