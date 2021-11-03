Вашингтон, , 18:54 — REGNUM Женщину из Чикаго, отсидевшую более семи лет в индонезийской тюрьме за убийство матери на роскошном курорте на Бали, в США взяли под стражу, предъявив обвинения в заговоре с целью убийства, сообщает 3 ноября Associated Press.

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Агенты ФБР взяли 26-летнюю Хизер Мак под стражу после ее прибытия в международный аэропорт Чикаго утром 3 ноября.

Мак обвиняется в заговоре с целью убийства своей матери Шейлы фон Вайз-Мак. Также обвинения предъявлены ее бывшему бойфренду Томми Шеферу. Ранее он был осужден за убийство в Индонезии и до сих пор находится в тюрьме.

Напомним, что в 2017 году газета Chicago Tribune сообщила, что ФБР расследует участие других лиц в заговоре с целью убийства фон Вайз-Мак, чье избитое тело было найдено в чемодане в багажнике такси, припаркованного у элитного отеля St. Regis Bali Resort в августе 2014 года.