Барселона, Испания, 3 ноября, 2021, 18:49 — ИА Регнум. 3 ноября издание Sky Sports сообщило, что каталонская «Барселона» объявит о назначении Хави на пост нового главного тренера основной команды 8 ноября. Контракт Хави с «сине-гранатовыми» рассчитан на три сезона до середины 2024 года.

Doha Stadium Plus Qatar Хави

Также сообщается, что Хави с большей долей вероятности дебютирует на тренерском мостике «Барселоны» после паузы на матчи международных команд. 20 ноября «сине-гранатовые» сыграют с «Эспаньолом» в каталонском дерби.

На данный момент «Барселона», одержав четыре победы и набрав шестнадцать очков, занимает лишь девятое место в турнирной таблице испанской Примеры 2021/22.