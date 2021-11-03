Ярославль, , 18:47 — REGNUM Ярославский районный суд удовлетворил иск департамента ЖКХ и регулирования тарифов региона к бывшему мэру Ростова Юрию Бойко и бывшему депутату Ярославской областной думы Сергею Шмелеву. Об этом сообщает Ярньюс.

Сергей Шмелев Сайт областной Думы

В 2012—2013 годах в Ростове велся капитальный ремонт улиц Ленинская и Окружная, а также замена и строительство сетей. Подрядчиком была компания «Радострой» Сергея Шмелева. Позднее по итогам работ были возбуждены уголовные дела. Следствие посчитало, что часть работ на сумму около 22 млн рублей были не выполнены, но оплачены.

Сергея Шмелева обвинили в мошенничестве, а Юрия Бойко — в превышении должностных полномочий. Впоследствии уголовные дела были закрыты в связи с истечением срока давности. Однако ущерб власти всё же решили взыскать, поскольку дела было прекращены не по реабилитирующим обстоятельствам.

Дело рассматривал Ярославский районный суд, который принял решение удовлетворить иск. Решение суда в законную силу не вступило.

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