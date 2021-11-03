Приштина, Сербия, 3 ноября, 2021, 20:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 3 ноября заявил в интервью для BBC, что не допустит «босниизации» (разделения по национальному признаку по образцу разделения Боснии и Герцеговины на субъекты) Косово, где бы он не находился — во власти или в оппозиции.

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Политик убежден, что его политическая программа поможет и албанцам, и косовским сербам: «Если вы спросите косовских сербов, каковы их главные проблемы, они ответят — занятость и правосудие. Белград хочет иметь государство в государстве. Сербское государство внутри независимого Косово».

Курти подчеркнул, то ни один косовский серб не стал участвовать в демонстрациях после того, как Конституционный суд Косово назвал недопустимым выполнение соглашения о создании Ассоциации сербских муниципалитетов с исполнительными полномочиями в Косово. В Боснии и Герцеговине такая Ассоциация была создана в апреле 1991 года, а уже 9 января 1992 года она объявила о своей независимости, в феврале 1992 года приняла собственную Конституцию, в дальнейшем последовала война в Боснии и Герцеговине. По словам Курти, он не допустит такого же в Косово.