Вашингтон, 3 ноября, 2021, 18:42 — ИА Регнум. НАТО необходимо поддерживать диалог с Россией и Китаем, так как международному сообществу совсем не нужна «война великих держав», заявил 3 ноября председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли на Аспенском форуме по безопасности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саммит НАТО

«Я думаю, что сейчас мы находимся в периоде мира между великими державами. И мы хотим сохранить этот период. Нам хотелось бы, чтобы это не выходило за рамки соперничества. Меньше всего миру и Соединенным Штатам и кому-либо еще нужна война между великими державами», — сказал председатель Комитета начальников штабов ВС США.

По словам Милли, для такого сохранения необходима «взаимная коммуникация с Россией, Китаем или любой другой страной».

Он отметил, что диалог может осуществляться как через посредников, так и напрямую.

«Я твердо убежден, что нужно говорить не только с союзниками, партнерами и друзьями, но также абсолютно точно надо говорить с противниками и врагами», — пояснил Милли.

При этом глава Комитета начальников штабов ВС США подчеркнул, что уже сейчас функционируют «механизмы взаимной коммуникации между Соединенными Штатами и Россией, а также между НАТО и Россией».