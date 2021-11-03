Приштина, Сербия, 3 ноября, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти считает, что граждане голосовали за его партию «Самоопределение» потому, что она выступает против формирования Сообщества сербских муниципалитетов. Об этом Курти заявил 3 ноября в эфире британского телеканала BBC.

Arianit Альбин Курти

По словам Курти, Белград бы хотел, чтобы Косово превратилось в Боснию и Герцеговину (в составе которой существует сербская автономия — Республика Сербская — ИА REGNUM), но он этого не допустит, независимо от того, будет ли он находиться у власти или в оппозиции.

«В 1991 году 14 муниципалитетов в сербским большинством в БиГ сформировало «Сообщество». Уже 9 января 1992 года они провозгласили независимость, а 28 февраля у них была своя конституция. В 1995 году в Дейтоне они добились международного признания», — рассказал Курти, добавив, что он остановит «боснизацию Косово».

Курти рассказал, что его политическая программа может помочь и сербам, и албанцам в Косово и Метохии.

«Если спросите у косовских сербов, что для них является главной проблемой, они скажут — безработица и правосудие. Белград хотел бы создать государство в государстве», — считает Курти.

Напомним, что сепаратистские власти в Приштине еще в 2013 году подписали Брюссельское соглашение, которое предусматривает формирование Сообщества сербских муниципалитетов. До сих пор это сообщество не сформировано, так как Приштина отказывается это делать. В соответствии с международным правом, БиГ является международно признанным государством, в то время как Косово и Метохия — это автономный край в составе Сербии.