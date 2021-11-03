Вашингтон, 3 ноября, 2021, 19:09 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена вводит новые ограничения на экспорт для двух израильских компаний, включая известную компанию NSO Group, сообщает 3 ноября Associated Press.

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Ранее в начале 2021 года ряд СМИ предоставили доказательства того, что шпионские программы NSO Group предположительно использовались для проникновения в устройства журналистов, активистов и политических оппонентов в 50 странах.

Министерство торговли США сообщило, что NSO Group и фирма Candiru добавлены в «список субъектов», которым ограничен доступ к американским технологиям и требуется разрешение правительства на экспорт.

Министерство сообщило, что включение этих компаний в список юридических лиц является частью усилий администрации Байдена по защите прав человека в американской внешней политике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер партии Индийский национальный конгресс в штате Мадхья-Прадеш Камаль Натх назвал предполагаемое использование правительством израильской шпионской программы Pegasus «крупнейшей атакой на частную жизнь».