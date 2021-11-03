Астрахань, , 18:38 — REGNUM В Астраханской области объёмы госпитализации пациентов с коронавирусом угрожают тем, что всем больным может не хватить мест в больницах. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявила заведующая первым отделением инфекционного госпиталя АМОКБ Марина Кинашева.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Всем медикам приходится нелегко, а иногда просто крайне тяжело. К нам в отделение пациенты поступают постоянно. В день может быть от четырех до семи новых больных. Поступает много беременных женщин. В нашем отделении увеличили коечный фонд на 20 мест. Он был заполнен буквально за три-четыре дня. Эта скорость, конечно, пугает даже опытных врачей. Если такими темпами будет нарастать заболеваемость, нам буквально не хватит мест в больницах», — заявила Кинашева.

По состоянию на 2 ноября в госпитале из 660 коек было занято 492. В реанимации находились 54 больных.

«Поступают тяжелые пациенты с поражением легких более 50−70%. К ним должно быть повышенное внимание. Поэтому доктора остаются на несколько часов и после своей смены. В нашем отделении четыре лечащих врача и по два ночных и дневных дежурных доктора. Смена лечащего врача до 14:00, но они продолжают работать дальше. Мы несем ответственность за наших пациентов и не можем их бросать».

По словам заведующей, в большинстве случаев в больницу попадают невакцинированные пациенты. Те, кто сделал прививку, переносят заболевание легче и выписываются быстрее.

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