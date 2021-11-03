Ташкент, 3 ноября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций («Узкомназорат») ограничила доступ к ряду социальных сетей, передает 3 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Robert Wilson На улицах Бухары, Узбекистан

Соцсети — «Мой мир», «Одноклассники», YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook, Telegram и другие теперь не могут нормально функционировать в Узбекистане, пока не начнут устанавливать свои серверы на территории республики.

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