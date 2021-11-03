Москва, , 18:38 — REGNUM Проект бюджета Москвы на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов предусматриает наличие дефицита. Об этом 3 ноября заявила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова на заседании Московской городской думы, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Так, в 2022 году дефицит предусмотрен в размере 372 млрд рублей, что составляет 11,4% к объему доходов. В последующие годы предусмотрено снижение дефицита, и к 2024 году уровень дефицитности составит 6,3%.

«Фактический размер дефицита будет сокращаться в связи с экономией в результате применения четко выстроенных конкурсных процедур, а также в том случае, если рост экономических показателей окажется выше прогнозируемых значений, и в бюджет поступят дополнительные доходы», — сказала Зяббарова.

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