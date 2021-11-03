Москва, , 18:32 — REGNUM Проект бюджета Москвы на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов принят в первом чтении. Соответствующее решение было принято на заседании Московской городской думы, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно нему доходная часть бюджета запланирована на 2022 год в размере 3 трлн 261,5 млрд рублей, в 2023 году — 3 трлн 444 млрд рублей, в 2024 году — 3 трлн 637 млрд рублей. Расходная часть на 2022 год предложена в размере 3 трлн 633 млрд рублей на 2023 год — 3 трлн 732 млрд, на 2024 год — 3 трлн 862 млрд рублей.

За принятие документа в первом чтении проголосовали 28 депутатов, против — 15, еще один человек воздержался.

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