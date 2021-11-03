, 19:11 — REGNUM Американская компания Pfizer ожидает, что продажи ее вакцины от COVID-19 в 2021 году принесут $36 млрд долларов, еще $29 млрд прибыли компания прогнозирует в 2022 году, сообщает 3 ноября Reuters.

Американский производитель лекарств стремится заключить больше сделок со странами на поставку вакцин, что поможет увеличить продажи в следующем году. Компания способна произвести 4 млрд доз за 2022 год.

При этом исполнительный директор Альберт Бурла выразил беспокойство по поводу того, что страны с низким и средним уровнем дохода вовремя не делают заказы на дозы вакцины и в следующем году вновь рискуют отстать по уровню вакцинации от более богатых стран.

Компания Pfizer в 2022 году рассчитывает поставить не менее одного миллиарда доз своей вакцины в страны с низким и средним уровнем дохода.

Напомним, что в третьем квартале 2021 года продажи вакцины Pfizer составили $13 млрд. Прибыль от продаж в большинстве стран мира Pfizer делит с компанией BioNTech, которая помогла разработать вакцину.