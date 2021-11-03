Москва, , 18:25 — REGNUM Инвестиции в объекты социальной сферы в 2022 году составят 150 млрд рублей, за три года — 334 млрд рублей. Об этом 3 ноября заявила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова на заседании Московской городской думы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Бюджет Tax Credits

По словам чиновника, такие расходы предусмотрены в проекте бюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов. В рамках его исполнения, в Москве за три года планируется построить 23 поликлиники, 15 больничных корпусов и другие медицинские объекты, 24 школы и 30 детских садов, а также 31 спортивный объект.

«Подчеркну, что на всех новых объектах создается доступная среда для их использования маломобильными жителями. Подводя итог, отмечу, что расходная часть бюджета сформирована в соответствии с целями государственных программ Москвы», — сказала Зяббарова.

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