Таллин, , 18:17 — REGNUM В то время, когда западное общество разделилось на противников и сторонников отмены половых признаков «мужчина» и «женщина» в описании людей, есть готовое решение, способное примирить оппонентов, — эстонский язык. Такой ироничный комментарий опубликовал на своей странице в Facebook известный эстонский публицист Эйно Ингерман.

Эстонский флаг Pixabay.com

Он напомнил, что использование во влиятельном научном журнале Lancet термина «тело с вагиной» при описании женщины вызвало бурю протестов с одной, и не менее горячую поддержку — с другой стороны. Родовые признаки «он» и «она» стали местом политической дискуссии на Западе.

В то же время, считает Ингерман, в общении западным людям стоит всего лишь использовать гендерно нейтральный эстонский язык, в котором нет родовых признаков, а и мужчины, и женщины обозначаются одинаково. Тогда все проблемы отпадут сами, убежден он.

«Вот в эстонском языке родов нет. У нас же есть готовое решение, гендерно нейтральный язык, пусть он и не один такой, но уже только за это он достоин стать мировым языком», — иронизирует публицист.

По его словам, начинать надо с малого: «Предлагаю, заставить членов Совбеза ООН выступать на эстонском, на первом этапе можно ввести обязательный перевод на эстонский язык. Готов пойти на уступки, можем начать с Европарламента».

Ингерман предлагает обсудить его предложение, подключив к дискуссии представителей ЛГБТ+ сообщества. Он убежден, что при всей абсурдности идеи, многие увидят в ней рациональное зерно.