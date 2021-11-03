Москва, , 18:22 — REGNUM На реализацию Адресной инвестиционной программы (АИП) в 2022 году планируется направить 727 млрд рублей, за три года более 2 трлн рублей. Об этом 3 ноября заявила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова на заседании Московской городской думы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Автобус. Москва Департамент транспорта Москвы

«Транспортная система города, объединяющая метрополитен, автомобильные дороги, наземный и железнодорожный транспорт в единую сеть, остается приоритетным направлением для осуществления инвестиций», — сказала Зяббарова.

По её словам, в 2022 году расходы АИП на транспортную систему составят 486 млрд рублей или 67% от общего объема Адресной инвестиционной программы.

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