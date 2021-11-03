Москва, 3 ноября 2021, 18:22 — REGNUM На реализацию Адресной инвестиционной программы (АИП) в 2022 году планируется направить 727 млрд рублей, за три года более 2 трлн рублей. Об этом 3 ноября заявила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова на заседании Московской городской думы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Автобус. Москва
Автобус. Москва
Департамент транспорта Москвы

«Транспортная система города, объединяющая метрополитен, автомобильные дороги, наземный и железнодорожный транспорт в единую сеть, остается приоритетным направлением для осуществления инвестиций», — сказала Зяббарова.

По её словам, в 2022 году расходы АИП на транспортную систему составят 486 млрд рублей или 67% от общего объема Адресной инвестиционной программы.

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