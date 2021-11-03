Рига, , 18:15 — REGNUM Партия «Русский союз Латвии» выступила с заявлением, в котором объявила о начале действий по привлечению внимания мировой общественности к нарушению прав на свободу слова в стране. Об этом говорится на странице партии в социальной сети Facebook.

Подчеркивается, что поводом к заявлению стало вынесении 29 октября нынешнего года судом первой инстанции приговора в виде 14 месяцев тюремного заключения известному журналисту и редактору русской Латвии Юрию Алексееву.

«Мы направили обращения в межгосударственные организации (ООН, ОБСЕ, Совет Европы), во все крупнейшие международные правозащитные структуры (включая те, что специализируются на свободе СМИ и защите журналистов) для привлечения их внимания к делу Юрия Алексеева», — отмечается в сообщении.

Также начат сбор подписей под коллективным обращением депутатов Европарламента к латвийским властям с требованием прекратить преследование Алексеева за его журналистскую деятельность.

В «Русском союзе Латвии» напомнили, что Юрий Алексеев был депутатом Рижской думы от партии в 2005—2009 годах. В прошлом он являлся редактором известного регионального издания «Бизнес и Балтия», журналов «Коммерсант Балтик» и «Бизнес.ЛВ».

Десять лет назад Алексеев создал интернет-портал «ИМХО-клуб», задуманный как площадка свободных мнений. На этой площадке ежедневно появлялись полемические статьи членов авторского клуба и развернутые комментарии к ним.

Наиболее яркими всегда оказывались тексты самого редактора Юрия Алексеева, говорится в сообщении.