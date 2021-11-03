Рига, , 18:12 — REGNUM Основной причиной смерти привитых от COVID-19 пациентов чаще всего являлось тяжелое течение побочных хронических заболеваний. Об этом сообщило латвийское государственное телевидение со ссылкой на врачей Рижской Восточной больницы и других медучреждений.

Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

Такими заболеваниями чаще всего выступают сахарный диабет или сердечная недостаточность, перенесенные инсульты, хронические заболевания легких и лишний вес.

В то же время основной причиной смерти невакцинированных больных называются легочные заболевания или вызванные ими осложнения.

«Среди госпитализированных пациентов, когда причиной госпитализации является Covid-19, вакцинирован один из десяти», — сообщил руководитель Клиники неотложной медицины Алексей Вишняков.

Отмечается, что чаще всего в Рижскую восточную больницу попадают пациенты, не завершившие полный курс вакцинации от Covid-19. По свидетельству врачей, самый юный из оказавшихся в больнице с тяжелой пневмонией, 19-летний юноша, получил лишь одну вакцину Pfizer, а спустя неполные две недели у него появились болезненные симптомы. Существенное влияние на ход лечения и тяжесть заболевания оказал избыточный вес молодого человека — более 120 кг.