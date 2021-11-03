Минск, , 18:11 — REGNUM Александр Лукашенко подписал распоряжение о выделении министерству здравоохранения Белоруссии дополнительных средств из резервного фонда президента в сумме 140 млн белорусских рублей ($58 в эквиваленте). Как сообщает президентская пресс-служба, деньги «будут направлены на приобретение вакцин против COVID-19, а также лекарственных препаратов, в том числе противоопухолевых, противотуберкулезных, сердечных и иных».

Вакцина

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«Это позволит обеспечить качественное оказание медицинской помощи, в том числе плановой, бесперебойную поставку в организации здравоохранения лекарственных средств, включая вакцины», — сказано в официальном комментарии.

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