Асбест, Свердловская область, 3 ноября, 2021, 18:11 — ИА Регнум. Прокуратура взяла на контроль уголовное дело об обстреле врача ковидного госпиталя в Асбесте Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

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Уголовное дело по факту хулиганства ранее возбудили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 2 ноября возле больницы на автомобиле одного их врачей обнаружили повреждения. Также повредили окно на втором этаже здания больницы. Пострадавших нет.