Ставрополь, , 18:40 — REGNUM В Ставропольском крае школы будут работать после осенних каникул в дистанционном режиме. Такое решение приняли власти региона на заседании оперативного штаба 3 ноября.

Дистанционное обучение Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы определились, что в школах новая учебная четверть начнется в дистанционном режиме. По крайней мере, на первую неделю — с 8 по 15 ноября. Дальше посмотрим», — написал губернатор края Владимир Владимиров на своей странице в соцсети Instagram.

Он также сообщил о том, как будут работать высшие и средне-профессиональные учреждения. Они продолжат учиться в дистанционном режиме до 15 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае так же, как и во всей России, были объявлены нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября. Каникулы в школах начались с 23 октября.

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