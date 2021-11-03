Минск, , 18:09 — REGNUM Александр Лукашенко поздравил президента Панамы Лаурентино Кортисо с Днём Независимости и указал на направления сотрудничества с этой страной. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба президента Белоруссии.

«Несмотря на географическое расстояние, Белоруссия и Панама имеют значительный потенциал для активизации взаимодействия по широкому спектру направлений», — уверен несменяемый руководитель постсоветской республики.

В своём поздравлении он сообщил, что видит «в качестве бесспорного приоритета» торговлю и инвестиции, промышленную кооперацию, подготовку и повышение квалификации кадров. Он подчеркнул «стремление Белоруссии к дальнейшему развитию дружественных межгосударственных отношений с Панамой, которые основываются на открытости и взаимном уважении».

Читайте новости сюжета: Внешняя политика Белоруссии

Напомним, Александр Лукашенко бессменно занимает кресло президента Белоруссии с 1994 года. Самым длительным периодом диктатуры в Панаме были 1983−1989 годы — период правления Мануэля Норьеги.

После президентской кампании 2020 года Евросоюз, США, их ближайшие партнёры и многие другие страны мира отказались признавать Лукашенко президентом Белоруссии и применили к нему санкции. До этого, с подачи вашингтонских чиновников, Лукашенко в западных СМИ стали называть «последним диктатором Европы».

Читайте аналитику сюжета: Белорусская многовекторность