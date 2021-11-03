Таллин, 3 ноября, 2021, 18:07 — ИА Регнум. По состоянию на утро среды, 3 ноября, в Эстонии 70% взрослого населения привились как минимум одной дозой вакцины от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба министерства социальных дел страны.

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Как минимум одну дозу вакцин получили 800 038 человек, из которых у 763 775 иммунизация полностью завершена. Еще 56 672 человека получили по крайней мере одну бустерную (третью) дозу вакцины от COVID-19. Среди людей старше 60 лет привитыми являются 73%.

Самый высокий охват вакцинацией взрослых отмечен в волостях Рухну (82%), Камбья (82%), Хийумаа (80%), Луунья (79%), Кийли (79%), Саку (79%), Кастре (78%), Муху (78%) и Виймси (78%).

Охват вакцинацией ниже, чем в других регионах, в Нарве и Силламяэ, волостях Валга и Выру и городе Маарду.

Достижение важного с психологической точки зрения порога в 70% вакцинированных произошло на фоне острого кризиса и новой волны эпидемии. Эстония по показателям двухнедельной заболеваемости на 100 000 населения в начале ноября 2021 года вышла на первое место в мире. Заметно выросла смертность.

В то же время среди новых заболевших высока доля вакцинированных. В Эстонии признаны лишь вакцины западного производства.