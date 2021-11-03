Минск, 3 ноября, 2021, 18:06 — ИА Регнум. Экс-кандидат в президенты Белоруссии (кампания 2020 года) Светлана Тихановская не будет объявлена в международный розыск по запросу официального Минска. Об этом 2 ноября в эфире государственного телевидения Белоруссии заявил руководитель белорусского национального бюро Интерпола Дмитрий Медведев.

T.me/tsikhanouskaya Светлана Тихановская

Светлана Тихановская объявлена в розыск спецслужбами Белоруссии как обвиняемая в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. КГБ республики в апреле включил её в свой список террористов. Следком расследует уголовное дело о присвоении Тихановской «звания или власти должностного лица». При этом находящаяся под уголовным преследованием встречается с первыми лицами государств Евросоюза, США и других государств, её офис находится в Вильнюсе.

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По словам Медведева, специальная рабочая группа Интерпола посчитала невозможным реализовать запрос официального Минска по розыску Тихановской через каналы этой международной полицейской организации. В частности, он сказал: «После изучения предоставленных нами материалов было принято решение специальной рабочей группой — структурным подразделением генерального секретариата о невозможности использования каналов Интерпола для розыска данной гражданки».