Москва, 3 ноября, 2021, 18:08 — ИА Регнум. К 2025 году по современным стандартам будет отремонтирована и оснащена оборудованием половина амбулаторного фонда Москвы. Об этом 3 ноября заявила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова на заседании Московской городской думы, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По её словам, такие меры предусмотрены в проекте бюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов. Запланировано выделение значительного объема средств на проведение ремонтов и оснащение оборудованием учреждений в целях повышения комфортности условий, качества и доступности оказания образовательных, медицинских, культурных и других социальных услуг в соответствии с новыми повышенными стандартами обслуживания граждан.

«Общий объем расходов на развитие и укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы на следующий год 165,1 млрд. рублей, за три года более 468 млрд рублей. В рамках указанных средств к 2025 году по современным стандартам будет отремонтировано и оснащено оборудованием половина амбулаторного фонда Москвы», — сказала Зяббарова.