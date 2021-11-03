Минск, 3 ноября, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 2 ноября во «Дворце Независимости», где живёт и работает, вручил орден «За личное мужество» школьнику Роману Когодовскому, спасшему своего брата во время пожара. После этого он «рассказал про две важные вещи, которые хранятся у него в кабинете», сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

«Одна из них — слуцкий пояс, сотканный по старинной технологии с использованием золотых нитей», — сказано в официальном сообщении.

На самом деле в построенном по распоряжению Лукашенко новом заводе по изготовлению таких поясов — символов роскоши польско-литовской знати, используются современные технологии. Пояса изготавливаются на современном высокоточном оборудовании с использованием нитей из драгоценных металлов — они также закупаются за границей.

«И еще в кабинете хранится первый экземпляр Конституции Беларуси на двух государственных языках», —проинформировала пресс-служба президента Белоруссии.

На самом деле первый экземпляр белорусской конституции был на одном языке. Первая конституция у Белоруссии как государства официально появилась 3 февраля 1919 года: она была принята на I Всебелорусском съезде Советов, который провели большевики. За месяц до этого, 1 января 1919 года, они провозгласили ССРБ (впоследствии переименована в БССР). Первой постсоветской новой конституцией Белоруссии стал документ, принятый Верховным советом (парламентом) 15 марта 1994 года. Конституция бывшей БССР (Республики Беларусь) была на «беларускай мове». Конституцию Белоруссии стали печатать на двух языках только после республиканского референдума 1995 года, когда граждане подавляющим большинство голосов проголосовали за придание русскому языку статус государственного наравне с белорусским.