Вашингтон, 3 ноября, 2021, 20:44 — ИА Регнум. Бывший солист группы One Direction Зейн Малик потерял контракты со звукозаписывающим лейблом и спонсорами. Об этом 3 ноября пишет издание «Федеральное агентство новостей».

Скриншот с YouTube Зейн Малик

Артист попал под культуру отмены после признания его виновным в избиении Иоланды Хадид, матери модели Джиджи Хадид. По данным СМИ, звукозаписывающий лейбл отказался от работы с Маликом ещё до скандала, так как он стал «неуправляем» из-за психических расстройств и проблем с наркотиками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Иоланда Хадид обратилась в полицию после того, как Зейн Малик ударил её. Суд обвинил артиста по четырём статьям обвинения.