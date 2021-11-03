Вильярреаль, Испания, 3 ноября, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Испанский главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери заявил, что не намерен покидать клуб ради альтернативной должности в «Ньюкасле»: «Я намерен остаться здесь. «Вильярреал» стал моим домом, и я на 100% доверяю этому проекту. Я польщен интересом со стороны «Ньюкасла», но я счастлив остаться часть «желтой субмарины», — цитирует Эмери журналист Фабрицио Романо.

Aleksandr Osipov Унаи Эмери

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» рассматривает Унаи Эмери в качестве главного кандидата на пост нового главного тренера команды после отставки Стива Брюса.

В текущем сезоне «Ньюкасл», не одержав ни одной победы, с четырьмя очками занимает предпоследнее девятнадцатое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22.