Москва, , 18:07 — REGNUM Объемы финансирования здравоохранения Москвы в 2022 году из городского бюджета запланированы на уровне 500 млрд рублей. Об этом 3 ноября заявила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова на заседании Московской городской думы, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам чиновника, соответствующая сумма заложена в проекте бюджета города на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов. С учетом же средств фонда обязательного медицинского страхования совокупный объем расходов на столичное здравоохранение должен составить 826 млрд рублей.

«Приоритетом московского здравоохранения остается повышение доступности и качества оказания первичной и специализированной медицинской помощи, наращивание объемов высокотехнологичной помощи, реализация мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции», — сказала Зяббарова.

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