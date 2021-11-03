Магас, , 18:04 — REGNUM В Ингушетии провели обыски в доме у начальника отдела дознания МВД Малгобекского района. Причина проведения оперативно-разыскных мероприятий — расследование уголовного дела о коррупции, пишет «Интерфакс». По данным издания, после обысков полицейского задержали.

Обыск sempsons

«Задержание начальника отдела дознания связано с расследованием дела о совершении должностных и коррупционных преступлений», — говорится в сообщении информагентства.

По информации ряда СМИ, обыски проводили сотрудники правоохранительных служб не из Ингушетии. Официальных комментариев и подтверждения этой информации пока нет.

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