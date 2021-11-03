София, 3 ноября, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Регулярные занятия учеников I — IV классов (начальная школа) в болгарских средних учебных заведениях начнутся 8 ноября нынешнего года. Об этом 3 ноября в интервью журналистам заявил министр здравоохранения служебного правительства Болгарии Стойчо Кацаров.

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По словам министра, минздрав страны заключил договоры с двумя болгарскими медицинскими компаниями, которые обеспечат указанные школы оборудованием для тестирования учеников на наличие симптомов COVID-19.

«Выбраны поставщики, предложившие наиболее низкую цену на свои услуги, — отметил, в частности, он. — При этом тесты соответствуют требованиям стандартов ЕС. Следовательно, в течение ближайших пяти дней многие ученики младших классов вернутся за парты».

Каким образом будут проводиться указанные тесты, не сообщается. Известно лишь, что на данный момент минздрав Болгарии заказал для школ и ПТУ страны 400 тыс. тестов.

Напомним, по состоянию на 3 ноября общее количество граждан Болгарии, заразившихся коронавирусом COVID-19, составляет 614 тыс. человек. Из них скончались 24 454 пациентов.