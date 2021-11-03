Вашингтон, 3 ноября, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Американский актер и активист экологических кампаний Леонардо Ди Каприо прибыл в Глазго на климатический саммит COP26, сообщает 3 ноября BBC.

ИА REGNUM Ди Каприо

Голливудская звезда, представляющая ООН в вопросах изменения климата, был замечен на выставке Kew Carbon Garden 2 ноября в главном конференц-центре, где собрались мировые лидеры около 100 стран.

Звезда также принял участие в одном из мероприятий 1 ноября, позируя с кинопродюсером Полом Гуденафом, основателем благотворительной организации Rewriting Extinction.

При этом жители Глазго посмеялись над появлением голливудского актера и других известных лиц. Один из местных жителей написал в Twitter: «Президент США возле Greggs и Леонардо Ди Каприо в Maryhill. В какую альтернативную реальность попало Глазго?»Напомним, что ранее Ди Каприо вложил миллионы в экологические организации. Он также назвал юную активистку Грету Тунберг «лидером нашего времени».