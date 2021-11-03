София, , 17:48 — REGNUM Софийская городская прокуратура (СГП) предъявила лидеру крайне правого Болгарского национального союза и кандидату в президенты Болгарии Бояну Расате (Станкову) обвинения в хулиганстве и сопротивлении представителям правоохранительных органов, а также совершении преступления на расовой и националистической почве. Об этом 3 ноября сообщила болгарская газета «Труд».

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Согласно официальной информации, соответствующее уведомление было сделано Расате в присутствии его адвоката и доверенного лица. В СГП отметили, что собранных доказательств вины политика достаточно для того, чтобы привлечь его к уголовной ответственности и отказать в праве выхода на свободу под денежный залог.

«Действия Расате расцениваются как крайняя наглость и неуважение к демократическим устоям болгарского государства», — говорится в прокурорском постановлении.

При этом сам обвиняемый не признал себя виновным и воспользовался своим правом не давать показаний.

Напомним, Расате принял активное участие в нападении на офис балканской ЛГБТ-организации в Софии. Ранее политик неоднократно был уличен в пропаганде ксенофобии и нацизма. 2 ноября Центральная избирательная комиссия Болгарии лишила Расате неприкосновенности. Политику грозит тюремное заключение на срок до 5 лет.

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