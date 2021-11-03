Москва, , 17:49 — REGNUM Поддержку из средств бюджета получает порядка 4,5 млн жителей Москвы. Об этом 3 ноября заявила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова на заседании Московской городской думы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Бюджет России Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, важнейшим приоритетом является социальная поддержка жителей города. Объем финансирования этого направления является самым масштабных среди других социальных программ. В 2022 году на эти цели заложено почти 603 млрд рублей.

«Всего за счет средств городского бюджета поддержка оказываются около 4,5 млн москвичей, то есть каждому третьему жителю столицы. В целом на меры социальной поддержки предусмотрено 564,5 млрд рублей, что превышает расходы 2021 года на эти цели на 6,1%», — сказала Зяббарова.

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