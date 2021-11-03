Москва, 3 ноября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Поддержку из средств бюджета получает порядка 4,5 млн жителей Москвы. Об этом 3 ноября заявила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова на заседании Московской городской думы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет России

По её словам, важнейшим приоритетом является социальная поддержка жителей города. Объем финансирования этого направления является самым масштабных среди других социальных программ. В 2022 году на эти цели заложено почти 603 млрд рублей.

«Всего за счет средств городского бюджета поддержка оказываются около 4,5 млн москвичей, то есть каждому третьему жителю столицы. В целом на меры социальной поддержки предусмотрено 564,5 млрд рублей, что превышает расходы 2021 года на эти цели на 6,1%», — сказала Зяббарова.