Москва, , 17:58 — REGNUM Совет директоров «Уралкалия» рекомендовал выплатить почти миллиард долларов на фоне рекордной долговой нагрузки, пишет издание «Эксперт» в статье «Ключевое слово «должен», полный текст которой предлагаем вашему вниманию.

Дивиденды по привилегированным акциям «Уралкалия» за первые девять месяцев 2021 года могут составить 2,055 тыс. рублей на акцию, сообщает ТАСС, а их общий объем может превысить 61 млрд рублей, или примерно 880 млн долларов США. Размещение 30 млн привилегированных акций ПАО «Уралкалий» прошло по закрытой подписке среди основных акционеров компании в 2018 году.

Рекомендацию совета директоров компании о размере выплат предстоит утвердить назначенному на 1 декабря собранию акционеров «Уралкалия». Рекомендация выглядит странной, ведь, как следует из отчетности ПАО «Уралкалий» на 31 декабря 2020 года, компания имеет обязательства на сумму более 470 млрд рублей, а весь чистый консолидированный долг группы «Уралхим», с учетом «Уралкалия», на конец первого полугодия 2021 году составил 10,7 млрд долларов.

«Уралхим» планирует направить полученные средства на досрочное снижение своей долговой нагрузки перед российскими кредиторами», — говорится в сообщении компании, на которое ссылается ТАСС. В нем также приводятся слова директора по экономике и финансам «Уралхима» Игоря Буланцева о том, что показатель долг/EBITDA «Уралхима» с учетом «Уралкалия» к концу 2021 года должен снизиться до 3,2х с более 5х на конец 2020 года. Стоит отметить, что «Уралхим», по признанию его аудитора, на протяжении 7 лет живет с отрицательными чистыми активами, что означает, что размер долгов превышает стоимость имущества общества. Согласно закону — такое общество подлежит ликвидации.

Долговая яма

Пока планы по снижению долговой нагрузки группы компаний остаются «на бумаге», долги на ее балансе продолжают расти. Например, на конец первого полугодия 2017 года, когда получивший контроль над производителем удобрений Дмитрий Мазепин изменил структуру владения, в результате чего компания,как сообщали «Ведомости», «стала контролировать сама себя», долговая нагрузка «Уралкалия» — 4,43 EBITDA.

Получение контроля над «Уралкалием» структурами, прямо подконтрольными или аффилированными с «Уралхимом» Дмитрия Мазепина, проводился за счет кредитов, привлеченных в Сбере. Например, только 2019 году компания заняла в Сбере 3,9 млрд долларов для рефинансирования кредитаВТБ, полученного на покупку доли в «Уралкалии» еще в 2013 году.

Чистый убыток самого «Уралхима» по итогам прошлого, года составил 45,9 млрд рублей против 50,4 млрд рублей прибыли 2019 года, то есть у материнской структуры — очевидны финансовые проблем и единственный вариант, позволяющий обслуживать долг — гасить ссуду за покупку «Уралкалия» выкачивая средства самого предприятия. Впрочем, прошлый год и сам «Уралкалий» закончил с убытком, хотя в этом году судя по рекордным выплатам финансовая ситуация у «Уралкалия» улучшилась.

При этом заработанные на природной ренте деньги «Уралкалия» — могли бы пойти не в адрес госбанков, а на модернизацию: инвестиции в развитие производственного потенциала компании. Проблем в пермских Березняках много. Да или хотя бы погашение собственного долга.

Так 5 октября 2021 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента («РДЭ») ПАО «Уралкалий» со «Стабильного» на «Негативный» и подтвердило долгосрочный РДЭ на уровне «BВ-».

«"Негативный» прогноз отражает неопределенность в отношении политики распределения капитала у «Уралкалия», а также изменение структуры собственности компании при ограниченной прозрачности финансового профиля материнской структуры» — говорят аналитики Fitch.

Кроме того, Fitch в своем обзоре обращают внимание на ковенант по еврооблигациям «Уралкалия» со сроком погашения в 2024 году и ковенант по предэкспортной кредитной линии. Согласно условиям размещения облигаций долг «Уралкалия» не должен превышать в 3,5 EBITDA.

«По нашим ожиданиям, в качестве противовеса более сильной ценовой конъюнктуре и улучшению генерирования денежных потоков будут выступать крупные дивидендные выплаты для единственной материнской структуры — «Уралхима». Fitch исходит из того, что «Уралкалий» может выплатить «Уралхиму» дивиденды в размере около 4 млрд. долл. в 2021—2024 годах. Это приведет к тому, что чистый долг будет на уровне около 4 EBITDA.

Бездивидендный выкуп

Что интересно, «Уралкалий» долгое время был публичной компаний. Однако несмотря на неплохие прибыли, дивиденды на обыкновенные акции «Уралкалия» не выплачивались с 2014 года, после того как на руднике «Соликамск-2» произошла авария и была пересмотрена старая дивидендная политика, предполагавшая выплаты 50% от чистой прибыли по МСФО.

На фоне такой неопределенности акции компании стали резко падать в цене. В итоге торги акциями «Уралкалия» прекратились еще осенью 2019 года, когда один из акционеров «Уралкалия», кипрский офшор Rinsoco Trading, подконтрольный бизнесмену Дмитрию Лобяку, провел принудительный выкуп акций у миноритариев по цене 120 руб. за бумагу (в свободном обращении на тот момент было 3,27% обыкновенных акций). Хотя в 2011 году акции компании торговались по 300 рублей.

Исполнительный директор АПИ Александр Шевчуктогда оценивал, что даже при консервативном подходе справедливая цена выкупа акций «Уралкалия» находится в диапазоне от 230 до более 300 руб. за акцию. Однако, по его словам, обращения в ЦБ не давали прямого эффекта: регулятор рекомендует обращаться в суд, так как сам он может оценивать только соблюдение формальных требований при выставлении оферты.

Формальные требования закона «Об акционерных обществах» РФ были соблюдены, так как Rinscoco на тот момент являлась миноритарным акционером компании. Однако, в составе группы лиц с «Уралхимом» (ОАО ОХК «УРАЛХИМ»), Дмитрия Мазепина и самим «Уралкалием» (с учетом казначейских акций на балансе компании) контролировала уже 96,73% Несмотря на убытки, в 2020 году «Уралхим» продолжил увеличивать свою долю в «Уралкалии», выкупив 35,1% компании у Дмитрия Лобяка и получив в итоге 81,5% акций предприятия. А уже в этом году Лобяк полностью вышел из капитала «Уралкалия», продав оставшиеся 18,5% самой компании, в результате чего «Уралхим»сталее стопроцентным владельцем.

После консолидации контроля над предприятием структурами Мазепина и де-факто делистинга, группа инвесторов обратилась в ЦБ с просьбой проверить сделку между структурой крупного акционера «Уралкалия» Дмитрия Лобяка Rinsoco Trading и «Сбербанк Инвестиции» (входит в Сбер), обвинив мажоритария и связанных с ним лиц в «искусственном манипулирование ценой выкупа». Ранее первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов подтвердил, что регулятор настроен «<…> Внимательно рассмотреть кейс «Уралкалия», потому что в этом кейсе достаточно много дефектов корпоративного управления».

Пока же регулятор присматривается к «дефектам» и не обращает внимание на высокую долговую нагрузку системообразующих предприятий страны, из «Уралкалия» изымаются средства в ущерб его собственным долговым обязательствам. Не позавидуешь и жителям города Березники Пермского края, который из-за в буквальном и в переносном смысле находится на краю пропасти. Ни рубля из выплаченных миллиардов долларов «Уралкалия» ни городу, ни жителям точно не достанется.