Ташкент, , 17:43 — REGNUM Порядка 200 человек прибыли 3 ноября с намерением улететь рейсом авиакомпании UzAirways по маршруту Ташкент — Стамбул, однако данного рейса не оказалось в расписании.

«Международный аэропорт Ташкент» имени Ислама Каримова Uzairways.com

Как сообщает по этому поводу пресс-служба UzAirways, туристическая компания организовала продажу авиабилетов, не согласовав слот с авиакомпанией.

«По предварительным данным, на рейс было продано около 200 авиабилетов», — говорится в сообщении.

Сотрудники ташкентского аэропорта вызвали представителей туркомпании и авиакомпании и потребовали дать пассажирам информацию по поводу отмены рейсов и предпринять все действия по урегулированию данной ситуации.

«Туристическая компания, пытаясь урегулировать ситуацию, раздала пассажирам воду и организовали транспорт для отправки их в гостиницу. Однако люди отказывались покидать здание аэровокзала», — отмечает пресс-служба.

Сообщается, что на данный момент по инициативе Министерства транспорта выделено резервное воздушное судно и началась регистрация пассажиров на рейс.

Читайте ранее в этом сюжете: При крушении самолёта Ан-12 под Иркутском погибли все члены экипажа