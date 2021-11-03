Ташкент, 3 ноября 2021, 17:43 — REGNUM Порядка 200 человек прибыли 3 ноября с намерением улететь рейсом авиакомпании UzAirways по маршруту Ташкент — Стамбул, однако данного рейса не оказалось в расписании.
Как сообщает по этому поводу пресс-служба UzAirways, туристическая компания организовала продажу авиабилетов, не согласовав слот с авиакомпанией.
«По предварительным данным, на рейс было продано около 200 авиабилетов», — говорится в сообщении.
Сотрудники ташкентского аэропорта вызвали представителей туркомпании и авиакомпании и потребовали дать пассажирам информацию по поводу отмены рейсов и предпринять все действия по урегулированию данной ситуации.
«Туристическая компания, пытаясь урегулировать ситуацию, раздала пассажирам воду и организовали транспорт для отправки их в гостиницу. Однако люди отказывались покидать здание аэровокзала», — отмечает пресс-служба.
Сообщается, что на данный момент по инициативе Министерства транспорта выделено резервное воздушное судно и началась регистрация пассажиров на рейс.
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