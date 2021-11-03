Элиста, 3 ноября, 2021, 17:42 — ИА Регнум. Очир Бадма-Горяев вновь возглавил Кетченеровскую районную больницу. Соответствующее распоряжение подписал глава Калмыкии Бату Хасиков.

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«Назначить Бадма-Горяева Очира Владимировича главным врачом бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Кетченеровская районная больница», — говорится в документе.

Очир Бадма-Горяевокончил Астраханский мединститут имени Луначарского по специальности «педиатрия», затем прошёл интернатуру по специальности «хирургия» в хирургическом отделении Республиканской больницы имени Жемчуева в Элисте. С 1991 года работал врачом-хирургом Юстинской центральной районной больницы, проходил обучение в клинической ординатуре на кафедре общей хирургии Московского медико-стоматологического института имени Семашко.

Затем специалист возглавил отделение эндоскопической хирургии Республиканской больницы, трудился в Каширской центральной районной больнице Московской области. В октябре 2015 года был назначен главным врачом Кетченеровской районной больницы, с февраля 2020 года руководил Республиканской больницей имени Жемчуева.