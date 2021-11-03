Вашингтон, , 17:47 — REGNUM Американский актер Алек Болдуин оспорил предположения о том, что на съемочной площадке фильма «Rust» царил хаос и было небезопасно, сообщает 3 ноября BBC.

Алек Болдуин (сс) Gage Skidmore

В прошлом месяце на съемочной площадке погибла кинооператор Галина Хатчинс, когда актер выстрелил из пистолета, который, как ему сказали, не был заряжен.

После несчастного случая распространились слухи о том, что съемочная группа была перегружена работой и находилась в хаотичной обстановке. Некоторые работники также указывали на халатность и непрофессиональность на площадке. Позже данное предубеждение отвергла художник по костюмам Тереза Дэвис.

Болдуин, который также является продюсером фильма, поделился фотографией сообщения Дэвис в своем Instagram.

Женщина сказала, что слухи о плохой организации съемок неоправданны. Она так же указала, что никого не заставляли работать больше 12 с половиной часов, и то это случилось лишь однажды. Она добавила, что в день, когда умерла Галина, все находились в нормальном рабочем состоянии, так как только вернулись после 56 часового перерыва.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на съёмках фильма «Rust» Алек Болдуин выстрелил из револьвера 45-го калибра. Однако оружие было заряжено не холостыми, а боевыми патронами, из-за чего была ранена помощница режиссёра Галина Хатчинс, которая впоследствии скончалась.