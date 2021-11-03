Арсен Шаяхметов, 3 ноября 2021, 21:16 — REGNUM На прошлой неделе Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2022 г. и плановый период 2023—2024 гг. Одним из ключевых вопросов при обсуждении стала финансовая поддержка регионов. В 2020 г. межбюджетные трансферты общего характера российским субъектам составили 1,3% от ВВП, в 2021 г. — уже 0,9%, а в 2022 г. на межбюджетные трансферты планируется выделить только 0,8%. Таким образом, с 2020 г. произошло снижение расходов по этой статье на 0,5%. Но нельзя исключать, что к этому вопросу депутаты вернутся в ходе последующих чтений. Тем более что многие регионы без финансовой поддержки центра не справятся.
Долги
Российские парламентарии, и, в частности, председатель Госдумы Вячеслав Володин, призывают выравнивать финансовые возможности регионов, что может означать некоторое увеличение объёма трансфертов в следующих редакциях бюджета. Впрочем, депутаты отмечают, что субсидирование и иные формы прямой поддержки — не единственный способ решить эту проблему. В качестве возможных вариантов называются также привязка ставки по ипотеке в регионе к средней зарплате в этом субъекте.
Между тем Минфин РФ обновил данные по объёму государственного долга российских субъектов на 1 октября текущего года. Несмотря на предпринимаемые центром усилия, общий объём задолженностей регионов практически не снижается. За последний месяц он сократился лишь на 0,2% и на данный момент составляет 2,6 трлн рублей. Причём значительный уровень долга характерен не только для небогатых субъектов, но и для регионов с высоким уровнем социально-экономического развития (Москва, Московская область, Татария, Башкирия). По мнению экспертов, это связано с тем, что такие субъекты имеют высокие собственные доходы и потому задолженность не является существенной проблемой, а «лишние» привлечённые средства помогают формировать бюджет развития, а не просто затыкать финансовые дыры.
По мнению главы Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, среди субъектов РФ всё большее распространение получает практика заимствования финансовых средств в коммерческих организациях.
Москва не бросит?
Несмотря на имеющиеся задолженности, проекты региональных бюджетов на 2022 г., которые рассматриваются в данный момент в субъектах, почти сплошь носят дефицитный характер. Так, в Приволжском федеральном округе (ПФО) только один регион — Марий Эл — представил профицитный вариант бюджета на будущий год. Наибольшая расходная часть бюджета у Татарии (305,7 млрд рублей), Башкирии (243 млрд рублей) и Нижегородской области (223,16 млрд). У остальных субъектов — существенно меньше: 98,9 млрд рублей у Саратовской области, 77,9 млрд у Ульяновской. Меньше чем на 100 млрд рублей планируются расходы также в Кировской и Пензенской областях, в Чувашии и Удмуртии, а самые низкие расходы планируются как раз в Марий Эл — 40,2 млрд рублей. Это может говорить о том, что устойчивые в экономическом плане регионы (Татария, Башкирия, Нижегородская область) ориентированы на принятие бюджетов с большим дефицитом и возможностью в дальнейшем занимать средства в расчете на то, что в дальнейшем последует восстановление экономики, а собственных резервов хватит для того, чтобы справиться с задолженностью. Принятие дефицитных бюджетов позволяет поддерживать в достойном состоянии социальную инфраструктуру и сохранять необходимую поддержку граждан и бизнеса.
В то же время объём госдолга регионов ПФО существенно не снижается. По сравнению с началом года удалось существенно улучшить ситуацию Пермскому краю (снизил долг более чем на 60%) и Нижегородской области (сократили на 13,6 млрд рублей). На 1,5 млрд и 1,2 млрд рублей снизился госдолг соответственно Чувашии и Оренбургской области. У остальных регионов изменения несущественные или вовсе наблюдается рост задолженности.
Как отмечает руководитель аналитического центра «Акценты» Антон Чаблин со ссылкой на Минфин России, «самый большой госдолг среди регионов Поволжья имеют Татарстан (97,2 млрд), Нижегородская область (71,9 млрд) и Удмуртия (63,5 млрд)».
Олег Иванов акцентирует внимание на том, что большой региональный долг — это ещё не свидетельство больших проблем.
Таким образом, государственный долг российских регионов остаётся практически на прежнем уровне. Но последствия для них он может иметь совершенно разные. Если для сильных субъектов — это возможность вкладывать дополнительные средства в развитие региона, то для остальных — путь к дефолту.
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