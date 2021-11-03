Москва, , 17:41 — REGNUM В расходной части проекта бюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов сохранены все ключевые приоритеты. Об этом 3 ноября заявила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова на заседании Московской городской думы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Бюджет Андрей Грук © ИА Красная Весна

«Бюджет является программным, социальным, инвестиционным. Расходы на 2022 год запланированы в объеме 3 633 млрд рублей на 2023 год — 3 732 млрд, на 2024 год — 3 862 млрд рублей», — сказала Зяббарова.

По её словам, доля средств, направляемых на финансирование государственных программ, превышает 90% расходной части бюджета. Причем расходы социальной направленности в 2022 году составляют более половины расходов, на 2022 год — 53% или 1,9 трлн рублей.

«Ассигнования на государственные программы социальной поддержки жителей увеличиваются на 5,5%; развития здравоохранения — 7%, а с учетом средств ОМС — 8,6%, программа образования на 8,1%, культуры и сохранения культурного наследия — плюс 10%, спорта — плюс 17%», — сообщила глава департамента финансов Москвы.

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