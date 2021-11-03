Москва, 3 ноября, 2021, 17:41 — ИА Регнум. В расходной части проекта бюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов сохранены все ключевые приоритеты. Об этом 3 ноября заявила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова на заседании Московской городской думы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Грук ИА Красная Весна Бюджет

«Бюджет является программным, социальным, инвестиционным. Расходы на 2022 год запланированы в объеме 3 633 млрд рублей на 2023 год — 3 732 млрд, на 2024 год — 3 862 млрд рублей», — сказала Зяббарова.

По её словам, доля средств, направляемых на финансирование государственных программ, превышает 90% расходной части бюджета. Причем расходы социальной направленности в 2022 году составляют более половины расходов, на 2022 год — 53% или 1,9 трлн рублей.

«Ассигнования на государственные программы социальной поддержки жителей увеличиваются на 5,5%; развития здравоохранения — 7%, а с учетом средств ОМС — 8,6%, программа образования на 8,1%, культуры и сохранения культурного наследия — плюс 10%, спорта — плюс 17%», — сообщила глава департамента финансов Москвы.