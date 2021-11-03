Грозный, , 18:03 — REGNUM В Чечне произошло ДТП с участием трех автомашин. В результате столкновения пострадали пять человек, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

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Инцидент случился 2 ноября около 19:25 на автодороге из города Грозный в станицу Червленная. На окраине селения Толстой-Юрт «Лада Приора» столкнулась с «Хендай Солярис» и еще одним автомобилем «Лада Приора».

В результате столкновения получили травмы различной степени тяжести оба водителя машин «Лада Приора», два пассажира одной из них в возрасте 41 года и 18 лет и 18-летний пассажир «Хендай Солярис». Им оказывают помощь в больнице.

В настоящее время сотрудники МВД устанавливают причины и обстоятельства совершения ДТП.