Москва, 3 ноября, 2021, 20:43 — ИА Регнум. Группа Artik & Asti стала гостем YouTube-шоу «Осторожно: Собчак». Запись их разговора с журналисткой Ксенией Собчакдоступна на одноимённом канале с 3 ноября.

Скриншот с YouTube Анна Дзюба (Asti)

В ролике Asti (Анна Дзюба) подтвердила, что дуэт распался, а также рассказала личные истории о своей семье. Артистка призналась, что у неё сложные отношения с родным отцом, который умер несколько лет назад.

По словам Дзюбы, отец постоянно изменял её матери и приводил любовниц в их дом. Артистка также призналась, что он какое-то время занимался продажей наркотиков, однако прекратил этим заниматься.

Ранее коллектив Artik & Asti заявил о своём распаде. «Теперь у каждого будет своя дорога, а группа Artik & Asti продолжает свою деятельность, но уже в обновленном составе», — написал Артём Умрихин (Artik) в Instagram-аккаунте дуэта.