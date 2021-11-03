Киров, , 17:34 — REGNUM Кировская область не планирует продлевать период нерабочих дней, которые продолжаются с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фудкорт в торговом центре «Океания» закрыт. Новые ограничения в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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По словам губернатора Игоря Васильева, с 8 ноября школы, детские сады, а также другие учреждения будут работать в штатном режиме.

Он добавил, что ситуация с коронавирусом в области остается непростой, но наметилась тенденция к ее стабилизации. Кроме того, увеличиваются темпы вакцинации от COVID-19.

В то же время он добавил, что продолжат действовать все введенные ранее ограничительные меры.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 октября в общественные места на территории региона можно попасть только при предъявлении QR-кода вакцинированного или переболевшего. Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий и работу учреждений общественного питания в период с 23:00 до 6:00 мск. Работодателям рекомендуется организовать для граждан старше 65 лет работу в удаленном режи

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