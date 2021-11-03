Вашингтон, , 17:32 — REGNUM В ближайшие два года Китай, скорее всего, не предпримет попыток «захвата» острова Тайвань, двух лет, заявил 3 ноября председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли на Аспенском форуме по безопасности.

Пентагон © ИА REGNUM

Такое заявление Милли сделал на основании «своего анализа».

«Основываясь на своем анализе по Китаю, я не думаю, что это возможно в ближайшем будущем. Под ближайшим будущим я имею в виду шесть, 12, 24 месяца», — сказал Милли.

«Тем не менее китайцы ясно и недвусмысленно выстраивают потенциал, чтобы создать возможность для этого, если национальное руководство решит это сделать в будущем. В ближайшем будущем? Вероятно, нет. Но случиться может все», — рассказал Милли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что у США есть обязательство защищать Тайвань от КНР, позднее Белый дом дистанцировался от этих заявлений.

Официальных договоров о военной защите между США и Тайванем нет, хотя Вашингтон постоянно поддерживает Тайвань в военно-политической сфере.

Читайте ранее в этом сюжете: Для антикитайских игр США сгодится и униженная Франция