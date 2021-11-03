Иерусалим, 3 ноября, 2021, 19:17 — ИА Регнум. В Израиле повысят минимальную зарплату с 5300 до 6000 шекелей в месяц, заявил министр труда Авигдор Либерман на пресс-конференции 3 ноября.

Bloknot.ru Авигдор Либерман

Минимальное количество отпускных дней в год повысится с 12 до 13.

Кроме того, по словам Либермана, в 2022 году минфин планирует обратить пристальное внимание на права самозанятых, а именно оплату им больничных, пособий по безработице и их пенсионным обеспечением.

Повышение МРОТ будет проходить в течение нескольких лет. С апреля 2022 года МРОТ будет повышаться ежегодно на 100 шекелей в год, и в один год увеличение составит 200 шекелей.