Москва, 3 ноября, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Доходы от упрощенной системы налогообложения, вероятно, войдут в 2021 году в тройку основных источников поступлений средств в бюджет Москвы. Об этом 3 ноября заявила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова на заседании Московской городской думы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

По словам чиновницы, эта система наряду с налогом на профессиональный доход и патентной системой создана специально для снижения нагрузки на субъекты малого и среднего бизнеса (МСП). Все эти меры предусматривают снижение налоговых ставок, налоговые освобождения и льготы, упрощение или отмену отчетности для субъектов МСП.

«Экономическая поддержка, оказанная на федеральном и городском уровнях, позволили московскому малому бизнесу в целом сохранить экономический и доходный потенциал в условиях пандемии. Значимость специальных налоговых режимов для городского бюджета возрастает. В текущем году упрощенная система налогообложения выйдет на третье место в структуре доходов после налога на доходы физических лиц и налога на прибыль. В следующие три года мы прогнозируем рост поступлений по специальным налоговым режимам на уровне 12% ежегодно, то есть опережающими темпами», — сказала Зяббарова.