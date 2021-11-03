Таллин, 3 ноября, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Национал-консерваторы Эстонии издевательски прокомментировали публикацию официальной фотографии, на которой премьер-министр страны Кая Каллас встречается с президентом США Джозефом Байденом.

EU2017EE Estonian Presidency Кая Каллас

Об этом сообщило издание Sputnik Meedia, отметив, что встреча прошла 1 ноября нынешнего года на конференции ООН по изменению климата COP26 в Глазго (Великобритания).

Так, издание Uued Uudised («Новые Новости»), служащее рупором Эстонской консервативной народной партии (EKRE), заявило, что на фото, которое Каллас опубликовала у себя на странице в соцсети Facebook, заметна случайность ее встречи с Байденом, поданной правительственной пресс-службой Эстонии чуть ли не в качестве «саммита на высшем уровне».

В пользу своей версии журналисты привели фон беседы, больше напоминающий курилку, и явно не солидного вида сиденья, на которых сидят лидеры обоих государств.

Комментаторы статьи также раскритиковали увиденное. По мнению одного из них, фотография напомнила ему «фотки советских времен», на которых руководители Эстонской ССР «примазывались» к фигурам партийных вождей, прибывших из Москвы с визитом в Таллин.

Другой выразил возмущение тем фактом, что оба политика встречались без средств индивидуальной защиты: «А что — на встречах такого уровня коронавирус не распространяется? Почему они без масок оба?».